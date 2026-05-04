Через паливну кризу у Британії авіакомпаніям дозволять об'єднувати рейси

На тлі подорожчання та загрози дефіциту авіапалива уряд Великої Британії тимчасово дозволить авіакомпаніям об'єднувати пасажирів у меншу кількість літаків протягом літнього сезону.

Про це пише CNBC.

За словами представників уряду, це дозволить авіаперевізникам запобігти скасуванню рейсів в останній момент та повернути частину своїх слотів, не втрачаючи їх у наступному сезоні.

"Ці тимчасові заходи дозволять авіакомпаніям, наприклад, об'єднати розклади на маршрутах, де в один і той же день виконується кілька рейсів до одного й того ж пункту призначення", — йдеться в заяві уряду.

Дефіцит авіаційного палива з Близького Сходу через війну в Ірані швидко стає гострою логістичною проблемою для Європи. Ціни на авіаційне паливо різко зросли після того, як 28 лютого, з початком війни на Близькому Сході, було заблоковано стратегічно важливу протоку Ормуз.

За даними Jet Fuel Price Monitor Міжнародної асоціації повітряних перевезень, середня ціна на авіаційне паливо за тиждень, що закінчився 24 квітня, підскочила до 179 доларів за барель, що значно перевищує середній показник до війни.

Уряд Великої Британії повідомив, що авіакомпаніям буде дозволено пересаджувати пасажирів на схожі рейси "набагато раніше, що допоможе уникнути стресових затримок в аеропорту".

План також має перевізникам уникнути виконання рейсів, на які не було продано значну частину квитків і зменшити витрати пального "на польоти майже порожніми літаками".

Раніше повідомлялося, що лоукост-авіакомпанія Transavia оголосила про перші скасування рейсів у травні та червні, посилаючись на стрімке зростання цін на авіапаливо: авіаперевізники готуються до нових скасувань, але сподіваються уникнути нестачі пального.

Імпорт авіаційного пального до Європи з Близького Сходу у квітні фактично зупиняється через війну з Іраном, яка порушила постачання з регіону, що посилило занепокоєння щодо дефіциту напередодні пікового літнього сезону подорожей.

Раніше генеральний директор великого лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді заявив, що компанія не очікує дефіциту авіаційного палива на тлі війни в Ірані, що триває. Китай готується відновити експорт авіаційного пального, бензину та дизеля з травня — це може суттєво пом'якшити глобальний дефіцит, спричинений конфліктом з Іраном.