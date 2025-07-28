Спецпідприємство нелегально видобуло піску на 6 мільйонів гривень

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох працівників спеціалізованого підприємства, яке незаконно видобувало корисні копалини у великому розмірі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Підприємство, яке займається видобуванням піску та має у власності спеціалізовану техніку, надаючи послуги іншому підприємству, протягом 2023 року видобувало пісок з річки Десна у Київській області в межах Осещинського та Деснянського-верхнього родовищ", – говориться у повідомленні.

Встановлено, що в серпні 2023 року обвинувачені незаконно видобули з Десни 8 тис тон піску за межами Деснянського-верхнього родовища, на підставі складених актів завантажили на баржі та перемістили до місця зберігання у м. Києві. Такими діями завдано шкоду довкіллю на суму понад 6 млн грн.

"Під час досудового розслідування представники потерпілого у межах кримінального провадження заявили цивільний позов про стягнення завданої довкіллю шкоди. Прокурори з метою забезпечення цивільного позову наклали арешт на майно обвинувачених та підприємства, яке виконувало роботи", – повідомляє ОГП.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Головне слідче управління Національної поліції України за оперативного супроводу Головного управління з протидії системним загрозам управління державою ДЗНД СБУ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що прокуратура повідомила про підозру директору однієї з приватних компаній, яка незаконно добувала пісок у Житомирської області і нанесла державі збитків на 2,513 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу щодо незаконного захоплення промислових підприємств та розграбування українських надр на тимчасово окупованих територіях. Значну кількість комплексів вугледобувної, металургійної та коксохімічної промисловості "привласнив" та незаконно експлуатував український бізнесмен-втікач Сергій Курченко.

Також повідомлялося, що український бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину росії незаконно вивести з-під санкцій РНБО стратегічно важливі для економіки держави підприємства, вартість яких складає близько 1 млрд грн. За даними ЕП, йдеться про компанію "Юнігран". І у справі фігуоують український бізнесмен Сергій Шапран та росіянин Ігор Наумець.

Також повідомлялося, що у Звенигородському районі Черкаської області директор структурного підрозділу одного з місцевих підприємств організував незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.