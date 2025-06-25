Нацполіція викрила схему виведення з-під санкцій видобувних компаній

Український бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину росії незаконно вивести з-під санкцій РНБО стратегічно важливі для економіки держави підприємства, вартість яких складає близько 1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Як зазначено у публікації, попри санкції та арешт майна, кар'єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини. Заводи їх переробляти, а прибутки надходити за кордон, зокрема і до Російської Федерації.

"Одразу після початку широкомасштабної агресії РФ, один із російських підприємців, який до того володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанію довіреній особі з іноземним паспортом. Такі маніпуляції дозволили йому уникнути прямого санкційного удару", – зазначає Нацпол.

За даними ЕП, йдеться про компанію "Юнігран". І у справі фігуоують український бізнесмен Сергій Шапран та росіянин Ігор Наумець.

Згодом активи перепродавалися через серію фірм-прокладок, реєструвалия на підставних осіб. І зрештою, активи опинилися під контролем українського бізнесмена, який "фактично став обличчям підсанкційного бізнесу", – говорять правоохоронці.

У 2023 році сторонами був підписаний меморандум про передачу частки корпоративних прав. "Формально – партнерство, фактично – продовження контролю за українськими надрами", – повідомляє Нацпол.

"Упродовж восьми місяців оперативники ДСР та слідчі Нацполіції збирали доказову базу, а у межах кримінального провадження були накладені арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА", – зазначає Нацполіція

"Отримані в ході слідства докази стали підставою для оголошення 19 фігурантам про підозру. Тож 21 червня поліцейські повідомили про підозру українському та російському бізнесменам та їх спільникам. Серед них — керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій", – говориться у повідомленні.

Українського бізнесмена було затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи. Дії учасників злочинної групи кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України, повідомляє Нацпол.

Нацполіція викрила схему виведення з-під санкцій видобувних компаній

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