Бахматюк програв ще одну апеляцію щодо боргів перед НБУ

Кіпрська компанія Олега Бахматюка програла апеляцію: суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, який відмовив у припиненні поруки Бахматюка за кредитами ПАТ "ВіЕйБі Банк", які він має повернути НБУ.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Північний апеляційний господарський суд 9 вересня 2026 року залишив без задоволення апеляційну скаргу QUICKOM LIMITED (Кіпр) та без змін рішення суду першої інстанції, яким відмовлено у припиненні поруки Олега Бахматюка за кредитами ПАТ "ВіЕйБі Банк", та підтвердив правомірність визнання вимог Національного банку як кредитора до банку.

"Таке ж рішення апеляційний господарський суд раніше ухвалив і стосовно ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива", відмовивши QUICKOM LIMITED у апеляційній скарзі та залишивши без змін рішення першої інстанції про відмову в припиненні поруки Олега Бахматюка за кредитами цього банку", – нагадали в НБУ.

Кінцевим бенефіціарним власником QUICKOM LIMITED є колишній власник ПАТ "ВіЕйБі Банк" та ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" Олег Бахматюк.

Загальна сума заборгованості, яку Національний банк стягує з Олега Бахматюка як поручителя за зобов'язаннями зазначених неплатоспроможних банків, становить близько 7,9 млрд грн. Йдеться про сім основних судових справ.

"Водночас боржник та залучені пов'язані з ним особи систематично вдаються до оскарження кредитних договорів, поруки та інших підстав для стягнення заборгованості", – кажуть в НБУ.

Зокрема, з боку QUICKOM LIMITED вже були спроби у вісьмох судових спорах домогтися розірвання в судовому порядку кредитних договорів, виконання яких забезпечувалося порукою, однак такі спори завершилися в судах на користь Національного банку.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду 27 травня 2026 року розглянув касаційну скаргу ексвласника ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олега Бахматюка і залишив без змін рішення суду першої та апеляційної інстанцій про стягнення з нього як поручителя понад 1,2 млрд грн на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості банку за наданим раніше кредитом рефінансування.

До того суд 22 січня 2025 року розглянув касаційну скаргу ексвласника ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" Олега Бахматюка і залишив без змін рішення суду першої інстанції та апеляційної інстанції про стягнення з нього як поручителя понад 1,8 млрд грн на користь Нацбанку в рахунок погашення заборгованості банку за наданим раніше кредитом рефінансування.

Нагадаємо:

Печерський районний суд міста Києва 30 січня ухвалив рішення про стягнення з ексвласника ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олега Бахматюка 1,22 млрд грн на користь Національного банку.

Касаційний цивільний суд залишив без змін рішення суду першої та апеляційної інстанцій про стягнення з ексвласника ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олега Бахматюка понад 1,2 мільярда гривень на користь Національного банку.