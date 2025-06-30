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На Черкащині незаконно видобували каоліни: збитки державі – 190 мільйонів

Альона Кириченко — 30 червня, 17:05
На Черкащині незаконно видобували каоліни: збитки державі – 190 мільйонів

У Звенигородському районі Черкаської області директор структурного підрозділу одного з місцевих підприємств організував незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що внаслідок цього державі заподіяно 190 мільйонів гривень збитків.

За даними слідства, з листопада 2020 року до березня 2023 року посадовець налагодив масштабний видобуток вторинних каолінів з порушенням правил користування надрами. Загалом за цей період у протиправний спосіб видобуто майже 14 тисяч тонн корисних копалин.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, площа видобутку копалин перевищувала межі спецдозволу на надрокористування й контур підрахунку запасів.

Наразі посадовцю підприємства повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки встановило, що службові особи декількох приватних компаній незаконно заволоділи коштами, які отримали під час переміщення та зберігання нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта".

Генпрокуратура корисні копалини

корисні копалини

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