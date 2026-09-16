Смілянський подає до суду на НБУ: обіцяє знищити репутацію Пишного

Смілянський подав до суду на НБУ

Очільник АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський заявив, що його адвокати подали позов до суду проти НБУ з вимогою скасувати рішення про його звільнення.

Про це Смілянський написав у соцмережах.

Заяву адвокати Смілянського подали від його імені цього тижня до Київського Окружного Адміністративного суду.

"Я впевнений у своїй позиції й готовий довести її в суді. Вважаю рішення щодо мене незаконним та упередженим.

І дуже хочу почути аргументи, чому до керівника Укрпошти застосували підхід, якого не застосовували до керівників інших діючих банків та фінансових установ навіть після в рази більших штрафів, ніж в Укрпошти, і доведених самим НБУ мільярдів гривень обналу коштів", – написав Смілянський.

У своєму повідомленні він також пообіцяв "знищити в судовому порядку залишки репутації" очільника НБУ Андрія Пишного.

Читайте також Відмивання 11 мільярдів. За що НБУ пішов проти Смілянського та чи загрожує йому відставка

Нагадаємо:

23 червня 2026 року Нацбанк визнав гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам профпридатності для керівника надавача фінансових платіжних послуг, і зобов'язав відсторонити його.

Перед цим гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив про тиск на компанію і чергову спробу заблокувати створення Укрпошта Банку.

АТ "Укрпошта" сплатило 255 000 грн штрафу, який наклав Національний банк України за неподання інформації, що запитувалися, але оскаржуватиме рішення регулятора у суді.

29 березня 2026 року Нацбанк поставив під сумнів компетентність Смілянського. Неналежна система корпоративного управління та внутрішнього контролю в АТ "Укрпошта", трансформується з локальної проблеми управління компанії в системний ризик для платіжної інфраструктури країни, заявив тоді регулятор.