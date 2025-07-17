Правоохоронці виявили незаконний видобуток піску на 2,5 мільярда гривень

Прокуратура повідомила про підозру директору однієї з приватних компаній, яка незаконно добувала пісок у Житомирської області і нанесла державі збитків на 2,513 млрд гривень.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Про підозру директору компанії повідомила Спеціалізована екологічна прокуратура Житомирської обласної прокуратури у співпраці з ГУ Національної поліції в Житомирській області.

За даними слідства, приватна компанія отримала від Державної служби геології та надр України спеціальний дозвіл на користування надрами на території Карпилівського родовища Житомирської області. Між цією компанією і Держгеокадастром було укладено угоду про умови користування наданими надрами, в якій чітко визначено межі ділянки надр для освоєння

"При цьому, протягом лютого 2020-травня 2024, незважаючи на пункти Угоди і в порушення вимог чинного законодавства, приватне підприємство незаконно видобуло 113,5 тисяч кубічних метрів піску з ділянок родовища поза межами дозволених", – зазначено у публікації.

Згідно висновку проведеної судової інженерно-екологічної експертизи, розмір заподіяної шкоди довкіллю становить 2,513 млрд гривень.

За місцем знаходження родовища, в офісних приміщеннях, за місцем проживання директора, власників та обліковців господарського товариства проведено обшуки.

Державним обвинувачем у кримінальному провадженні підготовлено клопотання про обрання керівнику приватної компанії запобіжного заходу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу щодо незаконного захоплення промислових підприємств та розграбування українських надр на тимчасово окупованих територіях. Значну кількість комплексів вугледобувної, металургійної та коксохімічної промисловості "привласнив" та незаконно експлуатував український бізнесмен-втікач Сергій Курченко.

Також повідомлялося, що український бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину росії незаконно вивести з-під санкцій РНБО стратегічно важливі для економіки держави підприємства, вартість яких складає близько 1 млрд грн. За даними ЕП, йдеться про компанію "Юнігран". І у справі фігуоують український бізнесмен Сергій Шапран та росіянин Ігор Наумець.

Також повідомлялося, що у Звенигородському районі Черкаської області директор структурного підрозділу одного з місцевих підприємств організував незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.