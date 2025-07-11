Курченку повідомили про заочну підозру у "привласненні" українських підприємств на Донбасі

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу щодо незаконного захоплення промислових підприємств та розграбування українських надр на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"За матеріалами справи, значну кількість комплексів вугледобувної, металургійної та коксохімічної промисловості "привласнив" та незаконно експлуатував український бізнесмен-втікач Сергій Курченко та група російських посадовців і ділків", – говориться у повідомленні.

Як встановило розслідування, фігуранти провели ці оборудки на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей упродовж 2017 – 2021 років. Після "приватизації" підприємств вони незаконно використовували потужності цих комплексів, а також здійснювали видобуток і вивезення корисних копалин, розграбовуючи українські ресурси.

Зловмисники незаконно постачали видобуті копалини до рф та інших країн. Як з’ясували слідчі СБУ, за період з 2017 року вивезли вугільної продукції щонайменше на понад 6 млрд грн, металопродукції – на 47,3 млрд грн, коксохімічної продукції – на понад 1,6 млрд грн.

"За матеріалами справи, у злочинну групу, яка організувала «привласнення» підприємств та збут продукції, окрім Сергія Курченка, також входять: заступник міністра економічного розвитку рф Назаров С.М., начальник Департаменту Міністерства економічного розвитку рф Павлов В.О. та інші громадяни рф та України, які перейшли на бік ворога", – говориться у повідомленні.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про заочну підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини: розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, вчинені за попередньою змовою групою осіб)", – повідомляє СБУ.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що суд відмовив біглому олігарху Сергію Курченку в оскарженні санкцій, їх законність підтверджено. Йдеться про судове провадження щодо оскарження Курченком указу президента України Володимира Зеленського про застосування до бізнесмена санкції блокування активів строком на 10 років.

У 2022 році РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб РФ - у ньому "тисячі прізвищ і тисячі компаній", зокрема, і Сергій Курченко.

США звинувачують підсанкційного олігарха Сергія Курченка у багаторічній схемі порушення та ухилення від санкцій, запроваджених Сполученими Штатами.

Також повідомлялося, що заступнику голови уряду РФ Дмитру Патрушеву заочно оголосили про підозру в організації масового викрадення зерна з тимчасово окупованих регіонів України. З початку повномасштабної війни за координації російського урядовця окупанти вивезли до РФ понад 4 млн тонн українських зернових культур на загальну суму понад 23 млрд гривень.