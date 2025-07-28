Спецпредприятие нелегально добыло песка на 6 миллионов гривен

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении трех работников специализированного предприятия, которое незаконно добывало полезные ископаемые в крупном размере.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Предприятие, которое занимается добычей песка и имеет в собственности специализированную технику, предоставляя услуги другому предприятию, в течение 2023 года добывало песок из реки Десна в Киевской области в пределах Осещинского и Деснянского-верхнего месторождений", - говорится в сообщении.

Установлено, что в августе 2023 года обвиняемые незаконно добыли из Десны 8 тыс. тонн песка за пределами Деснянского-верхнего месторождения, на основании составленных актов загрузили на баржи и переместили к месту хранения в г. Киеве. Такими действиями нанесен ущерб окружающей среде на сумму более 6 млн грн.

"Во время досудебного расследования представители потерпевшего в рамках уголовного производства заявили гражданский иск о взыскании причиненного окружающей среде вреда. Прокуроры с целью обеспечения гражданского иска наложили арест на имущество обвиняемых и предприятия, которое выполняло работы", - сообщает ОГП.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло Главное следственное управление Национальной полиции Украины при оперативном сопровождения Главного управления по противодействию системным угрозам управления государством ДЗНД СБУ.

Напомним:

Ранее сообщалось, что прокуратура сообщила о подозрении директору одной из частных компаний, которая незаконно добывала песок в Житомирской области и нанесла государству ущерб на 2,513 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора собрали масштабную доказательную базу относительно незаконного захвата промышленных предприятий и разграбления украинских недр на временно оккупированных территориях. Значительное количество комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической промышленности "присвоил" и незаконно эксплуатировал украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко.

Также сообщалось, что украинский бизнесмен вместе с сообщниками помог гражданину России незаконно вывести из-под санкций СНБО стратегически важные для экономики государства предприятия, стоимость которых составляет около 1 млрд грн. По данным ЭП, речь идет о компании "Юнигран". И в деле фигурируют украинский бизнесмен Сергей Шапран и россиянин Игорь Наумец.

Также сообщалось, что в Звенигородском районе Черкасской области директор структурного подразделения одного из местных предприятий организовал незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения.