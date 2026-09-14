Верховний суд поставив крапку у процесі щодо премії Коболєва

Верховний суд остаточно підтвердив законність вимоги Державної аудиторської служби до НАК "Нафтогаз України", в якій вона вказала на порушення під час виплати премії в розмірі 228,8 млн грн голові правління Андрію Коболєву.

Про це повідомляє Державна аудиторська служба.

Верховний Суд ухвалив остаточне рішення у справі про нарахування премії колишньому Коболєву, судові процеси щодо якого тривали сім років.

Під час ревізії діяльності компанії за період з квітня 2017 року по вересень 2018 року Держаудитслужба встановила факти завдання суттєвих збитків державі.

"Ключове порушення, яке тоді зафіксували аудитори, стосувалося виплати премії голові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву на суму понад 228 млн грн", – зазначено у повідомленні.

Також було виявлено безпідставне списання дебіторської заборгованості на 11,7 млн грн. Крім того, аудитори встановили низку порушень під час проведення компанією державних закупівель.

"Нафтогаз" оскаржив вимогу Держаудитслужби про усунення виявлених порушень у суді.

Рішеннями Окружного адміністративного суду м. Києва (2019 року) та Шостого апеляційного адміністративного суду (2020 року) у задоволенні позову компанії було відмовлено повністю.

У січні 2023 року Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ексголові правління "Нафтогазу" у привласненні понад 228 млн грн.

Тоді ж Коболєв подав апеляцію, аргументуючи її тим, що вимога аудиторів зачіпає його права, адже є доказом у кримінальному провадженні проти нього.

У вересні 2024 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував вимогу аудиторів. Однак Держаудитслужба звернулася з касацією.

"10 вересня 2026 року Верховний Суд, ставши на бік держави, задовольнив касаційну скаргу та поставив крапку у розгляді цього питання", – говориться у повідомленні.

Тим часом захист Коболєва спростував заяву Державної аудиторської служби про те, що Верховний суд України своїм рішенням від 10 вересня 2026 року визнав незаконним нарахування йому премії у розмірі 228 мільйонів гривень, повідомляє "Інтерфакс Україна".

"Верховний Суд 10 вересня 2026 року не розглядав і не вирішував питання законності премії. Ані слова про це в постанові немає, і ми закликаємо кожного переконатися в цьому, прочитавши її текст", – йдеться в заяві захисту Коболєва, надану агентству" Інтерфакс-Україна".

Суд рішенням від 10 вересня 2026 року не оцінював законність премії, а скасував постанову апеляційного суду від 23 вересня 2024 року з процесуальних підстав, оскільки, на його думку, апеляція взагалі не мала розглядати скаргу Коболєва, стверджує захист.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ексголова правління НАК "Нафтогаз України" (2014-2021 роки) Андрій Коболєв не сплатив податки з премії у 339 млн грн і намагається довести у суді, що це має зробити компанія.