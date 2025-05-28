Доходи Росії від експорту нафти впали до дворічного мінімуму

Доходи Російської Федерації від експорту сирої нафти впали до дворічного мінімуму після падіння цін цей енергоресурс.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними відстеження танкерів, зібраними Bloomberg, середній обсяг постачання нафти з Росії становив 3,39 млн барелів на день за чотири тижні до 25 травня.

Це лише на 10 000 барелів на день менше, ніж за період до 18 травня. Але валова вартість цих вантажів виявилася найнижчою з квітня 2023 року.

Доходи від експорту російської нафти впали на $20 млн, або на 1%, до $1,26 млрд за тиждень, що закінчився 25 травня.

Агентство пише, що вартість російського експорту сирої нафти морем має тенденцію до зниження вже понад 13 місяців.

Відтоді, як експортний дохід досяг близько $1,95 млрд на тиждень протягом 28-денного періоду до 21 квітня 2024 року, ціна російської сирої нафти впала на 28%, а обсяг постачання знизився приблизно на 8%.

"Незрозуміло, чи зіграли санкції значну роль у будь-якій з цих тенденцій", - пише Bloomberg.

Нагадаємо:

У квітні Росія заробила 13,2 млрд дол від експорту сирої нафти та нафтопродуктів — це найнижчий показник за майже два роки.

Депутати Держдуми Росії знову обговорюють сценарії підвищення податків, щоб наповнити федеральну скарбницю, яка цього року зіткнулася із двозначним падінням нафтогазових доходів.