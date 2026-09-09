Іран переходить на криптовалюту, щоб торгувати попри санкції – FT

Центробанк Ірану неофіційно дозволив бізнесу повертати експортну виручку за допомогою криптовалют, зокрема Tether і біткоїна, щоб підтримати торгівлю в умовах американської блокади та посилення санкцій.

Про це пише Financial Times.

Компанії можуть проводити міжнародні розрахунки через іранські криптобіржі. Центробанк останніми місяцями фактично перестав вимагати пояснень, яким способом експортери повернули гроші до країни.

Влада також дозволила продавати валюту на відкритому ринку замість державної платформи із заниженими курсами та напряму витрачати експортну виручку на оплату імпорту.

Раніше жорсткі валютні обмеження змушували експортерів залишати кошти за кордоном або повертати їх без декларування. За даними іранської влади, понад 20 тисяч осіб і компаній не повернули до країни еквівалент 94 млрд євро, зокрема низка державних нафтогазових підприємств.

У 2025 році через Іран пройшло криптовалют майже на 10 млрд доларів, свідчать дані TRM Labs. Водночас у квітні компанія Tether заморозила токени на 344 млн доларів у гаманцях, які американська влада пов'язала з іранським Центробанком.

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Нагадаємо:

У серпні США розпочали операцію "Економічний вигнанець", яка розширила ризик вторинних санкцій для партнерів Ірану та запровадила нові обмеження проти його фінансового сектору, цифрових активів, авіації й судноплавства.