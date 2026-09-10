Пошкоджене обладнання Рязанського НПЗ ремонтуватимуть кілька тижнів – Reuters

Рязанський нафтопереробний завод компанії "Роснефть" припинив роботу після атаки дронів 6 вересня, ремонт пошкоджених установок може тривати кілька тижнів.

Про це Reuters повідомили два джерела в галузі.

Джерела повідомили, що головна установка нафтопереробного заводу та інша установка були зупинені після нападу.

Одна установка, яка загорівся під час атаки, здатна переробляти 8 мільйонів тонн нафти на рік, що становить майже половину потужності заводу.

Друга установка може переробляти 4 мільйони тонн нафти на рік.

Ще одна основна установка перебуває на технічному обслуговуванні з середини травня, повідомили джерела.

Джерела повідомили, що ремонт пошкоджених установок може зайняти до кількох тижнів.

Компанія "Роснефть" не відповіла на запит про коментар щодо атаки на завод, розташований приблизно за 200 кілометрів на південний схід від Москви, говориться у повідомленні.

Україна продовжує наносити удари по російській енергетичній інфраструктурі, прагнучи підірвати економіку країни, оскільки війна триває вже понад чотири з половиною роки.

Нагадаємо:

У ніч на 6 вересня безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії.