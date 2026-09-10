В російській Махачкалі під атакою дронів був порт

В ніч на 10 вересня безпілотники атакували порт в російській Махачкалі, місцеві жителі повідомили про вибухи в місті.

Джерело: російське видання ASTRA, т.в.о. голови Дагестану Федір Щукін, український паблік Exilenova+

Деталі: Вночі у місцевих чатах почали з'являтися повідомлення про вибухи. Зокрема, писали про відсутність повітряної тривоги та роботу російської ППО.

Російські пабліки стверджують, що ціллю міг бути Махачкалінський морський торговельний порт, ймовірно, у нього влучили.

Повідомляється, що це єдиний незамерзаючий глибоководний російський порт на Каспії. Він працює цілий рік і обслуговує як наливні, так і сухі вантажі. 1 вересня в РФ повідомляли, що було встановлено історичний рекорд щодо зерна: перевалено понад 2,9 млн тонн за 8 місяців. Наливних вантажів перевалено близько 1,83 млн тонн.

У суховантажній гавані розташований перевантажувальний комплекс, причали для генеральних, навалювальних вантажів і контейнерів, залізничний та авто-поромний термінал, зерновий термінал.

На шести причалах загальною довжиною понад 900 метрів одночасно можна обробляти шість суден. У морському торговому порту функціонує власний транспортний флот.

Під час атаки також стався вибух у місцевому театрі.

Офіційно влада Дагестану заявила, що російська ППО в Махачкалі знищила всі повітряні цілі.

Нібито через падіння уламків загорілися портова інфраструктура та Аварський музично-драматичний театр імені Гамзата Цадаси, але пожежі швидко загасили.

Українська правда