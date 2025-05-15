Доходи Росії від нафти впали до мінімуму з 2023 року

У квітні Росія заробила 13,2 млрд дол від експорту сирої нафти та нафтопродуктів — це найнижчий показник за майже два роки.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

Причиною падіння стали зниження світових цін на нафту та слабкий попит. За оцінками МЕА, середньозважена ціна російської нафти в квітні впала до 55,6 дол за барель — нижче цінового обмеження країн G7.

"Російські ціни на нафту слідували міжнародним тенденціям", – йдеться у звіті. "Очікується, що зростання торговельної невизначеності негативно вплине на світову економіку і, відповідно, на попит на нафту".

Нафта марки Brent з початку року подешевшала більш ніж на 14%. Це пов’язано з побоюваннями щодо наслідків тарифної політики США та зниженням попиту в Китаї. До можливого надлишку на ринку може також призвести зростання поставок з Ірану.

Бюджет Росії особливо чутливий до коливань нафтових цін, адже нафтогазова галузь забезпечує близько 30% його надходжень. У квітні дефіцит бюджету РФ зріс — це може ускладнити фінансування військових витрат на тлі тривалої війни в Україні.

Попри зниження доходів, експорт російської нафти у квітні зріс до 7,55 млн барелів на добу. При цьому обсяги преміальної суміші ВСТО досягли рекордних значень — понад 1 млн барелів на день.

"Глибші знижки залучили альтернативних покупців", — зазначили в агентстві, додавши, що водночас китайські НПЗ скоротили закупівлі суміші з Далекого Сходу Росії.

Загальний видобуток нафти в РФ у квітні піднявся до 9,3 млн барелів на день — цьому посприяли як зростання експорту, так і часткове відновлення роботи нафтопереробних заводів після зниження атак дронів.

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Нагадаємо:

У першому кварталі 2025 року експорт товарів з Росії скоротився до 94,9 млрд дол, що на 6,8% менше, ніж за аналогічний період торік.

Російські нафтові доходи залишаються на межі дворічного мінімуму, попри зростання обсягів експорту.