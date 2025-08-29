Що приносить найбільші прибутки на тимчасово окупованій Херсонщині – розслідування

У російському реєстрі бізнесу після 24 лютого 2022 року зареєстрували понад 3 тисячі компаній, розташованих на території тимчасово окупованої Херсонщини.

Про це йдеться у матеріалі сайту "Вгору".

"Багато з них до повномасштабного вторгнення діяли в українському правовому полі, а потім їх або захопили окупанти, або власники добровільно вирішили працювати за законами РФ і продовжувати бізнес в нових умовах", – говориться у повідомленні.

Торік деякі підприємства на окупованому лівобережжі області заробили сотні мільйонів рублів. Більше сотні компаній отримали десятки мільйонів рублів чистого прибутку. Податки, які сплачують ці компанії, поповнюють бюджет РФ і фінансують війну Росії проти України, зазначає сайт.

На лівобережжі Херсонщини компанії, які у 2024 році отримали найбільші прибутки, здебільшого займалися вирощуванням зернових. Таку діяльність зазначено основною у російських реєстрах для більшості підприємств регіону.

Серед компаній, що вирощували зернові, – "Сервіс м’ясо", "Юг-опт", "Фарм плюс" та "Херсон строй спец снаб". Лідером за прибутками є створене окупаційною владою "Державне" підприємство "Херсонська зернова компанія", яке організовує перевалку зерна на експорт.

"Серед лідерів прибутків на території окупованої Херсонщини у 2024 році перебуває незаконне "державне" підприємство "Херсонська зернова компанія", яке заробило 224 мільйони рублів", – пише сайт.

"Бізнеси із мільйонними доходами належать колаборантам, членам їхніх родин та наближеним підприємцям. Вони отримують прибутки коштом захопленого українського майна та торгівлі херсонським збіжжям", – говориться у повідомленні.

Дослідження свідчить, що заробляти мільйони компаніям допомагають давні зв’язки, зокрема через депутатські крісла, та підтримка окупаційної влади, яка включає не лише публічні заяви, а й участь в експорті зернових.





Нагадаємо:

Окупаційна влада рф перетворила вкрадене українське зерно на глобальний бізнес і нині його закуповують 70 країн світу, зокрема Єгипет, Туреччина та Іран. З Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до рф вивезли близько 2,5 млн т пшениці нового врожаю.

Раніше повідомлялося, що Росія відновила поставки зерна до Сирії, у тому числі краденого українського збіжжя. Вона була основним постачальником зерна до повалення режиму Асада, але з грудня 2024 р. значною мірою призупинила постачання через затримки з оплатою та невизначеність щодо нового уряду.

Кремль планує збільшити відсоток вкраденого зерна з окупованих областей України від загального врожаю РФ, адже в самій Росії цього року через посуху, санкції, обмежений доступ до техніки зберуть "компактний урожай", а продаж зернових у червні вже зменшився на 34,5%.

Раніше повідомлялося, що Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням накласти санкції на бангладешські компанії, які імпортують пшеницю з окупованих Росією українських територій. Бангладеш не зміг зупинити цю торгівлю після того, як Україна офіційно повідомила, що це зерно крадене і надала докази.

Раніше повідомлялося, що Росія постачає, ймовірно, викрадене в України зерно хуситам, які контролюють більшу частину Ємену. Такий висновок на основі вивчення даних про переміщення судна, що транспортувало зерно, зробили розслідувачі Bellingcat і Lloyd's List.

Раніше повідомлялося, що створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис тонн зерна приблизною вартістю 46 млн дол. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль.

Також повідомлялося, що Головне управління розвідки України опублікувало дані ще 42 суден так званого "тіньового флоту" Росії. Йдеться про дані суден, задіяних в експорті російської та іранської підсанкційної нафти, викраденні українського зерна та вугілля з тимчасово окупованих територій, бункеруванні російського флоту.

Також повідомлялося, що призначений РФ керувати окупованою частиною Херсонщини Володимир Сальдо і спеціально створена локальна комісія надавали погодження російським компаніям на експорт української агропродукції за кордон з нульовою або зниженою вивізною ставкою митного збору.