Україна вимагає санкцій на бангладешські компанії за імпорт краденої пшениці

Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням накласти санкції на бангладешські компанії, які імпортують пшеницю з окупованих Росією українських територій.

Про це пише агентство Reuters.

Бангладеш не зміг зупинити цю торгівлю після того, як Україна офіційно повідомила, що це зерно крадене і надала докази, заявив високопоставлений український дипломат у Південній Азії.

Згідно з документами, які отримало агентство Reuters, посольство України в Нью-Делі цього року надіслало кілька листів до міністерства закордонних справ Бангладеш з проханням відмовитися від понад 150 тис тонн зерна, нібито вкраденого і відправленого з російського порту Кавказ.

Посол України в Індії Олександр Поліщук, відповідаючи на запитання про конфіденційне дипломатичне листування, заявив, що Дакка не відреагувала на ці повідомлення. І тепер Київ загострить це питання, оскільки його розвідка показала, що росіяни змішують зерно, закуплене на окупованих українських територіях, з російською пшеницею перед відправкою.

"Ми поділимося результатами нашого розслідування з нашими колегами з Європейського Союзу і попросимо їх вжити відповідних заходів", – заявив український дипломат.

"Російські війська окупували значну частину південних сільськогосподарських регіонів України з 2014 року, і Київ звинуватив Росію у крадіжці свого зерна ще до повномасштабного вторгнення у 2022 році", – говориться у публікації.

Російські офіційні особи заперечують крадіжку зерна, аргументуючи тим, що території, які раніше вважалися частиною України, тепер є частиною Росії.

Представник міністерства продовольства Бангладеш запевняє, що Дакка забороняє імпорт з Росії, якщо походження зерна походить з окупованої території України, додавши, що країна не імпортує крадену пшеницю.

У квітні Україна затримала іноземне судно у своїх територіальних водах, звинувативши його у незаконній торгівлі краденим зерном, а минулого року захопила іноземне вантажне судно і затримала його капітана за аналогічними підозрами.

Наразі ЄС наклав санкції на 342 судна, які є частиною так званого "тіньового флоту" Росії, що, на думку блоку, дозволяє Москві обходити західні обмеження на транспортування нафти, зброї та зерна, пише Reuters.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росія постачає, ймовірно, викрадене в України зерно хуситам, які контролюють більшу частину Ємену. Такий висновок на основі вивчення даних про переміщення судна, що транспортувало зерно, зробили розслідувачі Bellingcat і Lloyd's List.

Раніше повідомлялося, що створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис тонн зерна приблизною вартістю 46 млн дол. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль.