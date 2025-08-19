Росія "годує" краденим в України зерном аж 70 країн світу

Окупаційна влада рф перетворила вкрадене українське зерно на глобальний бізнес і нині його закуповують 70 країн світу, зокрема Єгипет, Туреччина та Іран.

Про це пише сайт Agropolit.com.

"Кремль знову намагається утримати першість на світовому зерновому ринку – цього разу за рахунок тимчасово окупованих територій України. Експерти зазначають, що мова йде про масштабне зернове мародерство – злочин, за який відповідатимуть усі причетні: від чиновників до міжнародних посередників", – зазначає видання, посилаючись на дані Центру національного спротиву.

З Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до рф вивезли близько 2,5 млн т пшениці нового врожаю, пише Agropolit.com.

"Навіть російські пропагандисти визнають, що так звані "нові регіони" поповнили запаси зерна рф, незважаючи на посуху. Вивіз супроводжується повним контролем окупаційної влади над агропідприємствами та блокуванням доступу місцевих фермерів до власної продукції", – говориться у публікації.

"Окупанти використовують продовольчі ресурси окупованих територій України як військовий трофей та інструмент тиску. Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та ознакою військового злочину", – зазначає видання.

Раніше рф відновила вивезення українського зерна з частини тимчасово окупованої Запорізької області до портів Ростова-на-Дону, додає Agropolit.com.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Росія відновила поставки зерна до Сирії, у тому числі краденого українського збіжжя. Вона була основним постачальником зерна до повалення режиму Асада, але з грудня 2024 р. значною мірою призупинила постачання через затримки з оплатою та невизначеність щодо нового уряду.

Кремль планує збільшити відсоток вкраденого зерна з окупованих областей України від загального врожаю РФ, адже в самій Росії цього року через посуху, санкції, обмежений доступ до техніки зберуть "компактний урожай", а продаж зернових у червні вже зменшився на 34,5%.

Раніше повідомлялося, що Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням накласти санкції на бангладешські компанії, які імпортують пшеницю з окупованих Росією українських територій. Бангладеш не зміг зупинити цю торгівлю після того, як Україна офіційно повідомила, що це зерно крадене і надала докази.

Раніше повідомлялося, що Росія постачає, ймовірно, викрадене в України зерно хуситам, які контролюють більшу частину Ємену. Такий висновок на основі вивчення даних про переміщення судна, що транспортувало зерно, зробили розслідувачі Bellingcat і Lloyd's List.

Раніше повідомлялося, що створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис тонн зерна приблизною вартістю 46 млн дол. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль.

Також повідомлялося, що Головне управління розвідки України опублікувало дані ще 42 суден так званого "тіньового флоту" Росії. Йдеться про дані суден, задіяних в експорті російської та іранської підсанкційної нафти, викраденні українського зерна та вугілля з тимчасово окупованих територій, бункеруванні російського флоту.