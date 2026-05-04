У Херсоні не ходитимуть тролейбуси

Рух тролейбусів у Херсоні зупинили на тиждень через погіршення безпекової ситуації.

Джерело: голова МВА Ярослав Шанько в Telegram

Пряма мова очільника адміністрації: "До уваги жителів Херсона! У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в районі дислокації рухомого складу тролейбусів перевезення електротранспортом в місті тимчасово призупинені".

Деталі: Він уточнив, що тролейбуси не ходитимуть орієнтовно тиждень – з 4 до 10 травня.

Російські війська обстріляли Херсонську ТЕЦ групи "Нафтогаз" з артилерії, внаслідок чого загинула працівниця хімічного цеху.