У Херсоні не ходитимуть тролейбуси
Пошкоджений російським дроном тролейбус у Херсоні.
Фото з Facebook Ярослава Шанька
Рух тролейбусів у Херсоні зупинили на тиждень через погіршення безпекової ситуації.
Джерело: голова МВА Ярослав Шанько в Telegram
Пряма мова очільника адміністрації: "До уваги жителів Херсона! У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в районі дислокації рухомого складу тролейбусів перевезення електротранспортом в місті тимчасово призупинені".
Деталі: Він уточнив, що тролейбуси не ходитимуть орієнтовно тиждень – з 4 до 10 травня.
Нагадаємо:
Російські війська обстріляли Херсонську ТЕЦ групи "Нафтогаз" з артилерії, внаслідок чого загинула працівниця хімічного цеху.