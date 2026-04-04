Ворог масовано атакував Корабельний район Херсона: є знеструмлення, загибла та поранені

Внаслідок масованого ворожого удару по житлових кварталах частину Корабельного району Херсона тимчасово знеструмлено.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Він зазначив, що фахівці "Херсонобленерго" намагаються заживити споживачів, але через повторні ворожі атаки відновлення електропостачання може зайняти більше часу.

За словами Шанька, внаслідок цього обстрілу травми, несумісні з життям, дістала жінка. Також двоє жінок 41 і 48 років дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, уламкові поранення. Наразі вони ушпиталені.

Кількість поранених через російський обстріл Корабельного району Херсона зросла до чотирьох.

Протягом доби росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі на Херсонщині і пошкодили, зокрема, 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків, ветеринарний пункт, станцію техобслуговування та приватні автомобілі.

Станом на 06:00 3 квітня через російську агресію одна людина загинула, ще 18 - дістали поранення, з них – одна дитина.