Росія відновила поставки зерна до Сирії, у тому числі краденого українського збіжжя.

Про це пише Latifundist.

"Суховантаж під прапором Коморських островів DAMAS WAVE (попереднє ім’я GOLDEN YARA, IMO: 8915299) здійснює регулярні рейси між окупованою Феодосією і сирійським портом Тартус, повідомила журналістка розслідувального проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько.

За її інформацією це третій рейс до Сирії з вантажем викраденого зерна.

"DAMAS WAVE прийшло в окуповану Феодосію з сирійського порту Тартус завантаженим. 31 липня судно вже розвантажилось і почало завантажуватися", — повідомила вона.

"15 або 16 серпня судно вийшло з порту і вказало порт призначення сирійський Тартус.

Джерела Reuters підтвердили, що рф була основним постачальником зерна до повалення режиму Асада, але з грудня 2024 р. значною мірою призупинила постачання через затримки з оплатою та невизначеність щодо нового уряду", – пише Latifundist.

"Цьогоріч Сирія стикнулася з потенційною продовольчою кризою після того, як найгірша посуха за останні 36 років призвела до скорочення виробництва пшениці приблизно на 40%", – говориться у публікації.

Це поставило в скрутне становище уряд країни, який відчуває брак коштів і не в змозі забезпечити великомасштабні закупівлі.

"Новий уряд закупив у місцевих фермерів у цьому сезоні лише 373,5 тис. тонн пшениці, повідомив представник сирійського уряду на умовах анонімності. Це приблизно половина від обсягу минулого року", – зазначає Latifundist.

За інформацією Reuters, уряд повинен імпортувати близько 2,55 млн тонн цього року. Однак досі Дамаск не оголосив про жодні великі угоди з імпорту пшениці і покладається на невеликі приватні поставки загальним обсягом близько 200 тис. тонн за прямими контрактами з місцевими імпортерами.

Нагадаємо:

Кремль планує збільшити відсоток вкраденого зерна з окупованих областей України від загального врожаю РФ, адже в самій Росії цього року через посуху, санкції, обмежений доступ до техніки зберуть "компактний урожай", а продаж зернових у червні вже зменшився на 34,5%.

Роль окупованих Росією території України регіонів у сільськогосподарському секторі Росії зростає.

Так, у Луганську цього року очікують подвоєння врожаю – минулого року на цій окупованій території зібрали пів мільйона тонн зерна, наступного року обіцяють зібрати вже мільйон.

Раніше повідомлялося, що Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням накласти санкції на бангладешські компанії, які імпортують пшеницю з окупованих Росією українських територій. Бангладеш не зміг зупинити цю торгівлю після того, як Україна офіційно повідомила, що це зерно крадене і надала докази.

Раніше повідомлялося, що Росія постачає, ймовірно, викрадене в України зерно хуситам, які контролюють більшу частину Ємену. Такий висновок на основі вивчення даних про переміщення судна, що транспортувало зерно, зробили розслідувачі Bellingcat і Lloyd's List.

Раніше повідомлялося, що створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис тонн зерна приблизною вартістю 46 млн дол. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль.