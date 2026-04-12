Херсонські фермери вирощують овочі замість пшениці – бояться пожеж

Хоча на Херсонщині пріоритетними залишаються пшениця, ріпак, соняшник, горох та ячмінь, але дедалі більше аграріїв переходять на вирощування овочів, які менш вразливі до пожеж.

Про це пише "Вгору".

З кожним роком дедалі більше господарств вирощують овочі, бо є компенсація від держави до 80% витрат на зрошення, що стимулює розвиток цього напрямку, повідомив голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області Віктор Гордієнко.

Це не такі об'єми, які були до підриву Каховської ГЕС, нині основним джерелом води є Інгулець, зазначив він в ефірі "Вгору".

Але фермери встановлюють помпові станції й розширюють баштанні культури. Цього року планують засіяти 2 000 гектарів баштанних культур, з яких 1 500 гектарів відведено під кавуни.

Водночас близькість до фронту змушує аграріїв обирати культури, менш вразливі до пожеж — ріпак та соняшник. Адже пшениця легко займається, і минулого року через атаки дронів було втрачено сотні гектарів врожаю, повідомив Гордієнко.

"Ближче до лінії фронту ми з хлопцями сіємо або ріпак, або соняшник. Адже він не так горить, як пшениця. У нас із батьком торік згоріло 400 га пшениці буквально за 15 хвилин. Прилетів дрон і просто нам поля спалив", – розповів він.

Весняні польові роботи на четвертому році повномасштабної війни проходять у надзвичайно складних умовах, пише "Вгору".

Якщо раніше головною небезпекою для фермерів були міни на полях, то сьогодні аграрії дедалі частіше потерпають від атак російських дронів, які полюють на людей і техніку в 40-кілометровій зоні від Дніпра.

До безпекових ризиків додаються економічні проблеми. Через втрату частини торішнього врожаю багато господарств опинилися у фінансовій скруті, а ціни на пальне та добрива зросли.

Директор департаменту сільського господарства Дмитро Юнусов повідомив, що загальна посівна площа під урожай 2026 року становитиме близько 252,9 тис. га. У структурі посівів цього року традиційно переважатимуть зернові та зернобобові культури, під які відвели 140,9 тис. га.

За його словами, 85% площ виділені під пшеницею, тритикале* та ячмінь, уже засіяли, решту фермери досіють ярими сортами.

