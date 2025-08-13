Росія планує більше вкрасти українського зерна через аграрну кризу – ЦПД

Кремль планує збільшити відсоток вкраденого зерна з окупованих областей України від загального врожаю РФ, адже в самій Росії цього року через посуху, санкції, обмежений доступ до техніки зберуть "компактний урожай", а продаж зернових у червні вже зменшився на 34,5%.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

За інформацією ЦПД, у 2023 та 2024 роках зерно з окупованих областей України становило приблизно 3% від загального врожаю РФ.

"Кремль продовжує незаконно вивозити зерно з тимчасово окупованих територій України, інтегруючи його у власну експортну систему. За оцінками Мінекономіки України, з початку повномасштабного вторгнення Росія привласнила близько 15 млн тонн українського зерна, і цей показник наразі збільшується", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в окупованій Запорізькій області країна-агресор відбирає зерно в аграріїв за заниженими цінами.

Навіть мінімальні обсяги врожаю, які мали б піти на власні потреби регіону та посівну, вивозять до портів Ростова-на-Дону.

Зерно змішується з російським і далі відправляється на експорт, що ускладнює його відстеження та дозволяє країні-агресору обходити санкції.

Нагадаємо:

Роль окупованих Росією території України регіонів у сільськогосподарському секторі Росії зростає.

Так, у Луганську цього року очікують подвоєння врожаю – минулого року на цій окупованій території зібрали пів мільйона тонн зерна, наступного року обіцяють зібрати вже мільйон.