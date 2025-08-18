ГУР оновило список суден, які возять зерно та вугілля з тимчасово окупованих територій

Головне управління розвідки України опублікувало дані ще 42 суден так званого "тіньового флоту" Росії.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Йдеться про дані суден, задіяних в експорті російської та іранської підсанкційної нафти, викраденні українського зерна та вугілля з тимчасово окупованих територій, бункеруванні російського флоту.

"Серед опублікованих суден – плавуче сховище, яке, серед іншого, використовується підсанкційною нафтовою компанією "Лукойл" в Каспійському морі для експорту нафти танкерами тіньового флоту", – говориться у повідомленні.

Окрім цього, запроваджено функціонал, що відображає фальшиві (недостовірні) прапори суден.

"Морська логістика критично важлива для нарощування військових спроможностей агресора, пересування військ, отримання зброї та підсанкційних товарів, торгівлі краденим. Агресори перевозять зброю міжнародними протоками на цивільних торгових суднах", – говориться у повідомленні.

"Експорт викопного палива в обхід санкцій – основне джерело доходів для росії та Ірану. Тіньовий танкерний флот та судна без льодового класу в Арктиці загрожують екологічною катастрофою. З продажу сільськогосподарської продукції з тимчасово окупованих українських територій росія фінансує війну та зберігає лояльність своїх союзників – Ірану, КНДР", – додають у ГУР.

Нагадаємо:

Раніше українська розвідка ідентифікувала 238 суден, які використовують окупанти у "тіньовому флоті" для обходу цінових обмежень на нафту. Портал War & Sanctions розкрив досьє на "фігурантів" тіньового флоту - старих нафтових танкерів, що забезпечує багатомільярдні доходи агресорам та загрожують глобальній екологічній безпеці.

Раніше повідомлялося, що у липні Росія експортувала морем 25,3 млн тонн нафти і нафтопродуктів, і більше половини цього обсягу (55%) транспортували танкери G7+, що на 2% менше порівняно з червнем.

Центр дослідження енергетики та чистого повітря (CREA) повідомляє, що при цьому з січня частка G7+ у перевезенні російської сирої нафти збільшилася з 36% до 55%. Такі танкери забезпечили 42% відвантажень у липні порівняно з 17% у січні. Відповідно, "тіньовий флот" у липні забезпечив 58% перевезень, у той час, як у січні на нього припадало 83%.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський указами запровадив нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями Росії.