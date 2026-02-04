Рух поїздів в регіонах з підвищеним ризиком: "Укрзалізниця" оновила інформацію

"Укрзалізниця" розповіла, як 4 лютого рухатимуться поїзди у зонах підвищених ризиків.

Оперативний статус руху поїздів "Укрзалізниця" опублікувала у Телеграм.

На Харківщині ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається зоною підвищених ризиків.

"Тому на цьому напрямку просимо пасажирів користуватися автобусним об'їздом — стиковку організовано", – говориться у повідомленні.

У Запорізькій області триває посилений моніторинг загроз. На сьогодні базовий план — автобусні трансфери між Дніпром і Запоріжжям.

Пасажирів, які прямують до Синельникового або Запоріжжя, просять перед прибуттям до Дніпра діяти за вказівками поїзної бригади та працівників вокзалу.

"Тим, хто вирушає із Запоріжжя чи Синельникового, варто уважно стежити за повідомленнями в застосунку та оголошеннями на станції", – говориться у повідомленні.

"Якщо безпекова ситуація дозволить, можемо точково пропускати поїзди (як у неділю). Але пріоритет незмінний — безпека пасажирів і залізничників", – додали в УЗ.

На Сумщині поїзди ідуть, попри обстріл Конотопа, моніторингові групи "Укрзалізниці" працюють у посиленому режимі. У разі прямої загрози БПЛА можливі вимушені зупинки поблизу укриттів.

Нагадаємо:

2 лютого на Запоріжжі росіяни спрямували БПЛА на тепловоз, який перебував на станції, його пошкоджено, але люди не постраждали.

30 січня моніторингова команда та диспетчери УЗ обмежили рух між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих БПЛА біля маршрутів курсування.

Станом на вечір 30 січня за останні 24 години ворог завдав 7 ударів БПЛА по об'єктах залізниці на станції "Синельникове", у регіоні 16 годин поспіль тривала повітряна тривога.

"Укрзалізниця" ввела додаткові безпекові обмеження, щоб по можливості зменшити ризики для пасажирів та залізничників.

27 січня російська армія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове – Львів – Чоп".