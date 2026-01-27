Українська правда
Армія РФ атакувала потяг "Барвінкове - Львів - Чоп" на Харківщині

Альона Кириченко — 27 січня, 17:20
Російська армія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп".

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За попередньою інформацією, ворог атакував трьома БпЛА типу Shahed та влучив перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

За словами Кулеби, на борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали.

Є двоє поранених - їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій. Обоє госпіталізовані до медичних установ, поінформував він.

"Для евакуйованих пасажирів організовуємо резервні автобуси, а також для тих, хто очікував на станціях на зворотній рейс. Забезпечуємо координацію дій на місці та допомогу пасажирам", – повідомив міністр.

На місці працюють усі екстрені служби: медики, рятувальники, команда Укрзалізниці.

Нагадаємо:

Через складні погодні умови вранці 27 січня було ускладнено рух поїздів по всій території країни.

