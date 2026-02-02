На Запоріжжі російський БПЛА влучив у тепловоз

На Запоріжжі росіяни спрямували БПЛА на тепловоз, який перебував на станції, його пошкоджено, але люди не постраждали.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Сьогодні зранку ворог здійснив чергову атаку на об'єкти Укрзалізниці. На Запоріжжі, росія спрямувала БПЛА на тепловоз, який перебував на станції. Локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті — люди не постраждали", – говориться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що залізниця виконує критично важливу функцію з перевезення пасажирів, гуманітарних і життєво необхідних для економіки вантажів. Усвідомлюючи це, ворог цілеспрямовано завдає ударів по залізниці.

"Укрзалізниця" оперативно ліквідовує наслідки обстрілів і, з урахуванням складної безпекової ситуації.

"Такі удари є частиною системної стратегії тиску країни-терориста на українську цивільну логістику та життєзабезпечення держави", – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" ввела додаткові безпекові обмеження, щоб по можливості зменшити ризики для пасажирів та залізничників.

27 січня російська армія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове – Львів – Чоп".