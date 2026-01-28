"Укрзалізниця" ввела додаткові безпекові обмеження через загрози ворожих атак

"Укрзалізниця" ввела додаткові безпекові обмеження, щоб по можливості зменшити ризики для пасажирів та залізничників.

Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що прийнято оперативні рішення:

• низка сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежується. Автобусні перевізники організовують стикувальні рейси до пунктів призначення (пасажири відповідних сполучень будуть поінформовані окремо);

• деякі прямі далекі сполучення замінюються стикувальними рейсами з приміськими електричками. Про ці зміни також окремо повідомлять пасажирів, яких вони стосуються;

• на окремих ділянках, зокрема у прифронтових регіонах та там, де зафіксована підвищена ворожа активність, запроваджується особливий режим руху. Можливі позапланові зупинки, що може вплинути на вчасність поїздів — зокрема з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, Херсонщини, а також пов'язаних із ними рейсів.

Нагадаємо:

27 січня російська армія вдарила дронами по пасажирському потягу на Харківщині "Барвінкове - Львів - Чоп".