Російський уряд обіцяє виділити 10 мільярдів рублів на ремонт траси "Новоросія".

Про це пише "Голос Криму".

Колаборанти планують розширення дороги до чотирьох смуг, зазначає сайт.

"У планах окупаційної влади до кінця 2026 року повністю оновити трасу М-17 Херсон – Джанкой – Феодосія – Керч", – говориться у повідомленні.

Як повідомив зрадник-колаборант, так званий губернатор Херсонської області Владімір Сальдо.

"За його словами, планується розширення дороги до чотирьох смуг. У планах окупаційної влади до кінця 2026 року повністю оновити трасу", – повідомляє "Голос Криму".

Окупаційна влада каже, що "Новоросія" увійде до складу масштабного транспортного проекту "Азовське кільце".

Відомо, що росіяни будують трасу Р-280 "Новоросія" з Ростова-на-Дону до Криму повз окуповані на Донеччині міста. Вони хочуть збільшити пропускну спроможність, а також розширити під'їзди до портів.

"Голос Криму" також нагадує, що будівництво дороги від кордону Російської Федерації до окупованого Криму сповільнює рух "сухопутним коридором".

