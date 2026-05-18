Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

Наслідки інфляції: росіяни скоротили витрати на одяг до мінімуму за останні 11 років

Віктор Волокіта — 18 травня, 15:36
Наслідки інфляції: росіяни скоротили витрати на одяг до мінімуму за останні 11 років
Росіяни скоротили витрати на одяг
The Moscow Times

Російські споживачі дедалі більше економлять на покупках одягу та взуття, зменшуючи кількість походів до магазинів і відкладаючи витрати на кращі часи.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське видання "Коммерсант".

Як свідчить статистики Fashion Consulting Group, за підсумками 2025 року частка витрат споживачів на предмети одягу та взуття скоротилася до 7% — найнижчого рівня щонайменше за останні 11 років.

За оцінкою FCG, минулого року продажі одягу в натуральному вираженні впали на 8–10% у річному вимірі, а весь приріст у грошовому вираженні — на 6%, до 3,94 трлн рублів, що стало результатом інфляції.

У порівнянні з рівнями 2014 року частка витрат росіян на оновлення гардероба скоротилася більш ніж на третину: тоді на одяг і взуття росіяни витрачали 10% витрат.

Причина — у прагненні споживачів скоротити витрати, пояснюють у FCG.

Минулий рік став найважчим для роздрібного ринку за довгий час, і негативні тенденції не залишать його і в 2026 році, зазначає Михайло Бурмістров, гендиректор Infoline.

Споживча активність у Росії скорочується, оскільки зростання реальних доходів населення сповільнюється через підвищення податків та обов'язкових платежів, так само як і темпи індексації зарплат, на які впливає загальне уповільнення економіки, пишуть аналітики Райффайзенбанку.

Нагадаємо:

У 2025 році один із найбільших у Росії ритейлерів одягу та взуття O'STIN уже закрив 62 магазини та скоротив 15% співробітників, мережа Gloria Jeans запланувала закриття 150 магазинів цього року.

Росія витрати

витрати

Наслідки інфляції: росіяни скоротили витрати на одяг до мінімуму за останні 11 років
Україна стала сьомою країною у світі за військовими витратами
Росіяни встановили 11-річний рекорд за витратами на поїздки за кордон

Останні новини