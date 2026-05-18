Наслідки інфляції: росіяни скоротили витрати на одяг до мінімуму за останні 11 років

Російські споживачі дедалі більше економлять на покупках одягу та взуття, зменшуючи кількість походів до магазинів і відкладаючи витрати на кращі часи.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російське видання "Коммерсант".

Як свідчить статистики Fashion Consulting Group, за підсумками 2025 року частка витрат споживачів на предмети одягу та взуття скоротилася до 7% — найнижчого рівня щонайменше за останні 11 років.

За оцінкою FCG, минулого року продажі одягу в натуральному вираженні впали на 8–10% у річному вимірі, а весь приріст у грошовому вираженні — на 6%, до 3,94 трлн рублів, що стало результатом інфляції.

У порівнянні з рівнями 2014 року частка витрат росіян на оновлення гардероба скоротилася більш ніж на третину: тоді на одяг і взуття росіяни витрачали 10% витрат.

Причина — у прагненні споживачів скоротити витрати, пояснюють у FCG.

Минулий рік став найважчим для роздрібного ринку за довгий час, і негативні тенденції не залишать його і в 2026 році, зазначає Михайло Бурмістров, гендиректор Infoline.

Споживча активність у Росії скорочується, оскільки зростання реальних доходів населення сповільнюється через підвищення податків та обов'язкових платежів, так само як і темпи індексації зарплат, на які впливає загальне уповільнення економіки, пишуть аналітики Райффайзенбанку.

Нагадаємо:

У 2025 році один із найбільших у Росії ритейлерів одягу та взуття O'STIN уже закрив 62 магазини та скоротив 15% співробітників, мережа Gloria Jeans запланувала закриття 150 магазинів цього року.