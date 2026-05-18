Розвідка отримала внутрішню російську оцінку втрат від війни

Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат країни-агресора від війни – це російська внутрішня оцінка, яку намагаються приховати.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наша Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат країни-агресора від війни", – написав він у Телеграм.

За його словами,І важливо, що це саме російська внутрішня оцінка, яку вони намагаються приховати і від світу, і від внутрішньої російської аудиторії.

Перший вагомий індикатор – це скорочення активних нафтових свердловин. Тільки одна російська нафтова компанія – і не найбільша – вже змушена закрити близько 400 свердловин.

"Враховуючи специфіку російського нафтовидобутку, це відчутні втрати, оскільки перезапуск свердловин у Росії значно складніший, ніж в інших нафтодобувних країнах", – написав Зеленський.

Другий індикатор – це скорочення нафтопереробки щонайменше на 10% тільки за кілька місяців уже цього року.

"Бачимо, що наші українські далекобійні санкції дійсно працюють, і будемо цей напрям наших активних дій нарощувати", – зазначив президент.

За його словами, "доволі переконливо" виглядають також дані щодо банківської кризи в Росії, а саме 11 фінансових установ готуються до повної ліквідації через проблеми, які іншим шляхом не вирішити, і ще вісім банківських установ накопичили критичні проблеми, які неможливо перекрити без залучення сторонніх ресурсів.

"Оптимістичні для нас і показники дефіциту федерального бюджету в цьому році, а саме вже майже 80 мільярдів доларів на пʼятому місяці року, і це на фоні банкрутства значної частини російських регіональних бюджетів", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо:

Росія у квітні 2026 року скоротила морський експорт нафтопродуктів на 9,8% у щоденному вираженні порівняно з попереднім місяцем і на 17% порівняно з квітнем ‌2025 року до 7,77 млн тонн, оскільки українські безпілотники завдали ударів по портах та великих нафтопереробних заводах.

Офіційний прогноз зростання російського ВВП у 2026 році знижено з 1,3% до 0,4%, а прогнозована інфляція зросте з 4% до 5,2%.

У Росії різко зросла кількість збиткових банків: якщо станом на 1 січня 2026 року таких було 34, то на початок березня — вже 60.