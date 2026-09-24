РФ атакувала пекарню "Тітка Клара" в Києві: меню тимчасово скоротять

Унаслідок російської масованої атаки на Київ постраждало виробництво мережі пекарень "Тітка Клара".

Про це компанія повідомила в Instagram.

"На жаль, через масовану атаку на Київ постраждало наше виробництво. Тому найближчим часом деяких позицій із меню може не бути в наявності", – йдеться в дописі.

У компанії обіцяють робити все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу та повернути на вітрини повний асортимент кондитерських виробів.

Нагадаємо:

Під час обстрілу 4 вересня росіяни пошкодили одну з трьох пекарень "Завертайло" біля Софії Київської, одна відвідувачка постраждала.