Росіяни знищили склад компанії Zammler на Київщині

Військові РФ завдали удару по складу групи компаній Zammler у Київській області, внаслідок чого виникла сильна пожежа.

Про це повідомляє пресслужба компанії та місцеві пабліки.

Внаслідок атаки ніхто з працівників компанії не постраждав. Додаткових деталей атаки у компанії не уточнюють.

Компанії групи Zammler надають повний комплекс логістичних послуг з усіх видів перевезень, зберігання вантажів, митного оформлення, та експортно-імпортних операцій.

У Київських пабліках писали, що на місці удару виникла сильна пожежа.

Нагадаємо:

Вранці 26.09 росіяни знову завдали удару по заводу фармацевтичної компанії Дарниця.