Росіяни знищили склад компанії Zammler на Київщині
Росіяни знищили склад компанії Zammler на Київщині
Zammler
Військові РФ завдали удару по складу групи компаній Zammler у Київській області, внаслідок чого виникла сильна пожежа.
Про це повідомляє пресслужба компанії та місцеві пабліки.
Внаслідок атаки ніхто з працівників компанії не постраждав. Додаткових деталей атаки у компанії не уточнюють.
Компанії групи Zammler надають повний комплекс логістичних послуг з усіх видів перевезень, зберігання вантажів, митного оформлення, та експортно-імпортних операцій.
У Київських пабліках писали, що на місці удару виникла сильна пожежа.
Нагадаємо:
Вранці 26.09 росіяни знову завдали удару по заводу фармацевтичної компанії Дарниця.