Українська агрокомпанія відсудила у Росії 51 мільйон за втрачений бізнес

Господарський суд Луганської області зобов'язав Російську Федерацію виплатити ТОВ "Торговий дім "Агрохім" 51,67 млн грн збитків через втрату майна у Сватовому Луганської області та Каховці Херсонської області.

Про це йдеться в рішенні суду, який наразі працює в Харкові.

До великої війни компанія мала склади та інші виробничі й господарські приміщення у Сватовому та Каховці.

За матеріалами справи, у Сватовому російські військові розграбували склади, а працівникам заблокували доступ до підприємства. Представники окупаційної влади повідомили, що майно компанії конфіскували.

У Каховці російські підрозділи вивезли зі складу товарні запаси та пошкодили автомобілі пострілами зі стрілецької зброї. Компанія втратила, зокрема, засоби захисту рослин, насіння та автомобіль Renault Duster. Другу таку автівку вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію та відремонтувати.

У Сватовому серед втраченого майна були адміністративна будівля, склад мінеральних добрив, ремонтний цех, котельня, автомобільні бокси, під'їзна колія, хімічна продукція та насіння.

Компанія досі не має доступу до своїх приміщень у згаданих містах.

Згідно зі звітом оцінювача ТОВ "Агенція консалтингових послуг", загальний розмір реальних збитків "Агрохіму" становить 51,67 млн грн, зокрема:

товарно-матеріальні цінності в м. Сватове – 29,64 млн грн;

товарно-матеріальні цінності в м. Каховка – 12,07 млн грн;

нерухоме майно (м. Сватове) – 9,36 млн грн;

транспорт – 606 тис. грн.

Суд вирішив стягнути 51,67 млн грн з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції та Міністерства оборони РФ. Також присудив компанії 120 тис. грн витрат на оцінку збитків.

ТОВ "Торговий дім "Агрохім" зареєстроване у Змієві Харківської області. Засновник та керівник – Роман Пономарьов.

За власним визначенням, "ТД "Агрохім" – один з лідерів на агрономічному ринку України. Компанія має відділення по всій країні та є офіційним дистриб'ютором провідних світових виробників засобів захисту рослин, насіння та мінеральних добрив.

У 2007 році підприємство створило у Сватовому виробничу ділянку для ремонту ґрунтообробної техніки та переобладнання обприскувачів.

Нагадаємо:

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