Росія витратить значні кошти на обстеження суден в порту, який атакували ЗСУ

"Росморпорт" оголосив аукціон на послуги з обстеження підводної частини суден, які знаходяться на якорних стоянках в акваторіях морських портів Астрахань і Оля.

Про це пише ЦТС.

На це російське підприємство збирається витратити 80 млн рублів.

Для обстеження може використовуватися гідроакустичне обладнання та інші засоби. Підводну частину кожного судна виконавець має обстежувати не довше 5 годин.

"Проектом договору передбачено обстеження гвинто-рульового комплексу, допоміжних пристроїв, носового бульба, технологічних отворів і донної арматури з виконанням запису сонограм, фото та відеозйомки на предмет наявності конструктивно не передбачених предметів і (або) вибухових речовин", – йдеться в повідомленні.

Раніше подібні закупівлі були оголошені для Балтійських портів рф на суму понад 3 млрд рублів. Аукціон завершився на початку серпня, але постачальника послуг знайти так і не вдалося.

По 80 млн рублів виділяється на аналогічні роботи в портах Петропавлівськ-Камчатський, Махачкала, Ваніно та Радянська Гавань. Також "Росморпорт" оголосив аукціон на обстеження підводної частини суден, що знаходяться в морських портах Сахаліну.

Мінтранс росії розробив порядок огляду транспортних засобів, які прибувають до морських портів, у якому пропонує забов’язати судновласників забезпечити обстеження суден, а операторів морських терміналів - організувати його обстеження на якірній стоянці.





Нагадаємо:

14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони вдарили по російському морському порту Оля, що в Астраханській області РФ і поцілили по суховантажу. Судно "Порт Оля-4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану.

Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомляв, що після атаки роботу порту на Каспійському морі було зупинено, оскільки, були пошкоджені та інфраструктура порту та митниця. За тиждень після атаки українських дронів в ніч на 15 серпня порт "Оля" був все ще паралізований.

Також повідомлялося, що біля берегів Чукотки стався вибух на російському танкері так званого "тіньового флоту" країни-агресора.

З 21 липня будь-які судна, що прямують з-за кордону, можуть заходити в російські морські порти лише з дозволу капітана гавані, погодженого зі співробітником Федеральної служби безпеки.

Обмеження для заходу іноземних суден у російські порти, зокрема в порт Кавказ, значно ускладнили експорт зерна, на який у попередньому сезоні припадала майже чверть усього морського експорту цієї продукції.

Повідомлялося, що відвантаження російської нафти на танкери в портах Чорного моря призупинилося після видачі Путіним ФСБ повноважень узгоджувати вхід суден у порти. Російський президент Володимир Путін підписав закон, згідно з яким іноземні судна повинні отримувати дозвіл ФСБ для доступу до російських портів.

Раніше повідомлялося, що танкер "Віламура", що перевозив мільйон барелів нафти, вибухнув вибуху поблизу берегів Лівії. За попередніми оцінками, вибух у машинному відділенні танкера міг бути спричинений міною-прилипачем. Внаслідок інциденту машинне відділення затопило, судно втратило маневреність, проте його відбуксирували до Греції.