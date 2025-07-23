Путін одним рішенням паралізував експорт нафти РФ Чорним морем

Відвантаження російської нафти на танкери в портах Чорного моря зупинилося після видачі Путіним ФСБ повноважень узгоджувати вхід суден у порти.

Про це повідомили два галузевих джерела агентству Reuters.

Призупинення додасть невизначеності на нафтовому ринку Середземномор'я, який і так залишається нестабільним через нещодавній інцидент із забрудненням, що призвів до затримок із відвантаженням азербайджанської нафти сорту BTC з турецького порту Джейхан.

У понеділок лідер РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з яким іноземні судна повинні отримувати дозвіл Федеральної служби безпеки (ФСБ) для доступу до російських портів.

Указ визначає, що дозвіл від портових адміністрацій на вхід іноземних суден має узгоджуватися з ФСБ - органом, який є правонаступником радянського КДБ. Нові правила набули чинності відразу після публікації указу в понеділок.

Експорт нафти сорту CPC Blend з терміналу в Росії в серпні планувався на рівні 1,66 мільйона барелів на добу, або близько 6,5 мільйона метричних тонн - майже без змін порівняно з липневим планом.

Очікується, що в липні обсяги експорту і транзиту нафти через Новоросійськ складуть приблизно 2,2 мільйона тонн, за словами галузевих джерел.

Нагадаємо:

У травні 2025 року експортні доходи Росії від продажу вуглеводнів за кордон впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни проти України.