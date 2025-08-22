Перевірки ФСБ заважають експорту російського зерна

Обмеження для заходу іноземних суден у російські порти, зокрема в порт Кавказ, значно ускладнили експорт зерна, на який у попередньому сезоні припадала майже чверть усього морського експорту цієї продукції.

Про це пише Ukragroconsult.com.

"За даними Reuters, із початку серпня через порт Кавказ було відвантажено лише 350 тис. тонн зерна, що значно нижче за звичайні обсяги. Для порівняння, у серпні минулого року перевалка зерна в цьому порту склала 1,492 млн тонн", – говориться у повідомленні.

Причиною затримок стали нові вимоги до перевірки суден, запроваджені указом президента рф. Згідно з указом від липня 2025 року, іноземні судна тепер зобов’язані отримувати дозвіл від портових властей та ФСБ росії для заходу в порти.

Ці заходи, спрямовані на посилення безпеки, призвели до значних затримок. На початку минулого тижня понад 120 суден чекали на дозвіл для входу в порт Кавказ, що спричинило зростання фрахтових ставок для каботажних суден.

Термінали порту переповнені зерном, через що вони фактично припинили приймати нові партії, повідомили джерела Reuters. На рейді можна простояти до півтора місяців. Нині навантаження відбувається на судна, які мали вантажитися ще в середині липня.

У 2024/2025 маркетинговому році порт Кавказ обробив 10,24 млн тонн зерна, що становить 23% від загального морського експорту зерна росії. Нові обмеження можуть мати довгострокові наслідки для російського експорту, адже затримки в портах знижують конкурентоспроможність країни на світовому ринку зерна.

Нагадаємо:

Тим часом роботу астраханського порту "Оля" паралізовано вже тиждень після атаки українських дронів в ніч на 15 серпня. Після атаки роботу порту на Каспійському морі було зупинено, оскільки, були пошкоджені та інфраструктура порту та митниця.

14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони вдарили по російському морському порту Оля, що в Астраханській області РФ і поцілили по суховантажу. Судно "Порт Оля-4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану.

Раніше повідомлялося, що відвантаження російської нафти на танкери в портах Чорного моря зупинилося після видачі Путіним ФСБ повноважень узгоджувати вхід суден у порти. Російський президент Володимир Путін підписав закон, згідно з яким іноземні судна повинні отримувати дозвіл ФСБ для доступу до російських портів.

До того танкер "Віламура", що перевозив мільйон барелів нафти, вибухнув поблизу берегів Лівії. Повідомлялося, що з початку року на чотирьох інших суднах, які раніше заходили в Росію, також сталися вибухи.