Дуров радить росіянам оновити Telegram, аби обходити блокування

Засновник Telegram Павєл Дуров заявив, що месенджер оновив протоколи захисту від цензури і закликав росіян оновити додаток.

Про це він написав в Telegram.

"Ми вдосконалили протокол Telegram для протидії цензурі. Користувачам у Росії рекомендується оновити свої додатки, щоб залишатися на зв'язку попри заборону", – сказав Дуров.

Дуров також порадив уникати використання російських додатків під час підключення до VPN (вони можуть повідомити про VPN владі для блокування).

Він також заявив, що використання Telegram у Росії залишалося стабільним протягом останнього тижня, незважаючи на повну заборону.

Рівень "аномалій" при вході в Telegram, через які неможливо користуватись месенджером, у п'ятницю 10 квітня вранці досягнув 95% в Росії.

Мільярдер і засновник Telegram Павло Дуров заявив, що спроба Росії заблокувати віртуальні приватні мережі (VPN) спричинила проблеми з внутрішньою платіжною системою, додавши, що десятки мільйонів росіян чинять опір цифровому контролю.

У лютому повідомляли, що дії засновника соцмережі Telegram Павла Дурова розслідуються у Росії в рамках кримінальної справи за статтею про сприяння терористичній діяльності.