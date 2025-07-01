Вибух міни міг пошкодити танкер із нафтою після візиту до Росії — Reuters

Танкер "Віламура", що перевозив близько мільйона барелів нафти, зазнав вибуху, ймовірно, через міну.

Про це повідомляє Reuters.

За попередніми оцінками, вибух у машинному відділенні танкера міг бути спричинений міною-прилипачем. Внаслідок інциденту машинне відділення затопило, судно втратило маневреність, проте його відбуксирували до Греції. Остаточну причину вибуху встановлять після прибуття танкера до порту.

З квітня цього року "Віламура" двічі заходив у російські порти — Усть-Луга та Новоросійськ — щоб завантажити казахстанську нафту. Вибух став частиною серії інцидентів із суднами, які раніше заходили у російські порти.

За словами представника компанії, вибух не спричинив забруднення навколишнього середовища, екіпаж перебуває в безпеці.

Консалтингова компанія Dryad Global повідомила, що з початку року на чотирьох інших суднах, які раніше заходили в Росію, також стався вибух.

Нагадаємо:

Танкер "Віламура", що перевозив мільйон барелів нафти, зазнав вибуху поблизу берегів Лівії.