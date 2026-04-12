Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

США та Іран не досягли угоди щодо припинення війни

Андрій Муравський — 12 квітня, 10:10
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори з Іраном, які проходили в Пакистані, не призвели до укладення угоди, оскільки іранська сторона відмовилася прийняти американські умови.

Джерело: Венс на пресконференції за підсумками переговорів, цитує CNN

Пряма мова: "Ми працюємо над цим уже 21 годину і провели низку змістовних обговорень з іранською стороною. Це хороша новина. Погана новина полягає в тому, що ми не досягли угоди. І я вважаю, що це набагато гірша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки".

Деталі: За його словами, іранські переговорники відмовилися прийняти умови угоди, які він назвав "досить гнучкими".

Пряма мова: "Ми були досить поступливими. Президент сказав нам: "Ви повинні приїхати сюди з благими намірами і докласти максимум зусиль, щоб укласти угоду". Ми так і зробили, але, на жаль, нам не вдалося досягти жодного прогресу".

Деталі: Венс заявив, що головною перешкодою для досягнення домовленостей стала відмова Ірану надати зобов'язання не розробляти ядерну зброю. Він додав, що США залишили на столі переговорів "остаточну і найкращу пропозицію".

Пряма мова: "Ми дуже чітко окреслили, де проходять наші червоні лінії, у чому ми готові піти їм назустріч, а в чому – ні. Ми висловили це настільки ясно, наскільки тільки могли, але вони вирішили не приймати наших умов".

Що передувало:

  • Напередодні іранська делегація на чолі зі спікером парламенту Мохаммадом-Багером Галібафом прибула до столиці Пакистану Ісламабада для проведення переговорів зі США. Американську групу перемовників очолив віцепрезидент Джей Ді Венс.
  • Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на галявині біля Білого дому заявив, що його не хвилює результат переговорів з Іраном, оскільки Вашингтон уже вийшов із цієї війни переможцем.
  • Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що воєнна кампанія проти Ірану ще не завершена, попри досягнення ізраїльською армією "історичних результатів".
США Іран війна

Іран

Останні новини