США та Іран не досягли угоди щодо припинення війни

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що переговори з Іраном, які проходили в Пакистані, не призвели до укладення угоди, оскільки іранська сторона відмовилася прийняти американські умови.

Джерело: Венс на пресконференції за підсумками переговорів, цитує CNN

Пряма мова: "Ми працюємо над цим уже 21 годину і провели низку змістовних обговорень з іранською стороною. Це хороша новина. Погана новина полягає в тому, що ми не досягли угоди. І я вважаю, що це набагато гірша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки".

Деталі: За його словами, іранські переговорники відмовилися прийняти умови угоди, які він назвав "досить гнучкими".

Пряма мова: "Ми були досить поступливими. Президент сказав нам: "Ви повинні приїхати сюди з благими намірами і докласти максимум зусиль, щоб укласти угоду". Ми так і зробили, але, на жаль, нам не вдалося досягти жодного прогресу".

Деталі: Венс заявив, що головною перешкодою для досягнення домовленостей стала відмова Ірану надати зобов'язання не розробляти ядерну зброю. Він додав, що США залишили на столі переговорів "остаточну і найкращу пропозицію".

Пряма мова: "Ми дуже чітко окреслили, де проходять наші червоні лінії, у чому ми готові піти їм назустріч, а в чому – ні. Ми висловили це настільки ясно, наскільки тільки могли, але вони вирішили не приймати наших умов".

