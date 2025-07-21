У Росії ФСБ контролюватиме заходи до портів усіх суден з-за кордону

З 21 липня будь-які судна, що прямують з-за кордону, зможуть заходити в російські морські порти лише з дозволу капітана гавані, погодженого зі співробітником Федеральної служби безпеки.

Про це з посиланням на указ про, який підписав президент РФ Володимир Путін, повідомляє The Moscow Times.

"Уповноважених осіб визначатиме сама ФСБ. Реалізацію указу має забезпечити уряд. До цього дня правила заходу в російські порти встановлював Мінтранс. Особливий порядок прибуття суден з-за кордону застосовувався тільки для портів, що мають суміжну акваторію з військово-морською базою", – зазначає видання.

Путін у документі послався на статтю федерального конституційного закону "Про воєнний стан", яка передбачає, що до населення можуть бути запроваджені тимчасові обмеження на економічну та фінансову діяльність, обіг майна, вільне переміщення товарів та інше. Наразі воєнний стан діє тільки на території чотирьох окупованих областей України, говориться у статті.

"Указ Путіна з'явився на тлі низки загадкових вибухів, яка охопила танкери, що заходять у російські порти. Остання така надзвичайна подія сталася 6 липня на судні з аміаком Eco Wizard в Усть-Лузі – найбільшому морському хабі країни на Балтійському морі. Близький до силовиків телеграм-канал Baza писав, що танкер міг бути підірваний унаслідок диверсії", – нагадує видання.

У липні "Росморпорт" оголосив тендер на роботи з обстеження підводної частини суден у російських морських портах на Балтиці. Підрядник має шукати "сторонні не передбачені конструкцією предмети і вибухові речовини" у портах Санкт-Петербурга та морських гаванях Ленінградської області, а також Калінінграда. Загальна сума контрактів перевищує 3,1 млрд рублів, зазначає The Moscow Times.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що танкер "Віламура", що перевозив мільйон барелів нафти, вибухнув вибуху поблизу берегів Лівії. За попередніми оцінками, вибух у машинному відділенні танкера міг бути спричинений міною-прилипачем. Внаслідок інциденту машинне відділення затопило, судно втратило маневреність, проте його відбуксирували до Греції.

Раніше повідомлялося, що Росія застосувала військовий корабель для супроводу підсанкційних танкерів через пролив Ла-Манш.

До того повідомлялося, що Росія почала використовувати військові кораблі для супроводу танкерів тіньового флоту у Фінській затоці. У ВМС Фінляндії підтвердили збільшення військового руху в регіоні.

у травні ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. У відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

У Естонії заявили, що країна продовжить перевірку суден російського "тіньового флоту", незважаючи на нещодавній інцидент із порушенням естонського повітряного простору винищувачем РФ.

18 травня російська влада в російських територіальних водах після виходу з порту Сілламяе (Естонія) з вантажем сланцевої нафти. Його звільнили 19 травня.

Після затримання Росією нафтового танкера Green Admire Естонія вирішила більше не використовувати маршрут, який проходить через територіальні води РФ.