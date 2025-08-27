Біля берегів Чукотки вибухнув російський танкер

Біля берегів Чукотки стався вибух на російському танкері так званого "тіньового флоту" країни-агресора.

Про це пише ЦТС.

За інформацією Центру протидії дезінформації, два члени екіпажу постраждали.

"Пропагандисти підкреслюють, що розливу нафтопродуктів немає, намагаючись применшити значення аварії. Однак цей інцидент підтверджує тривожну тенденцію та вкотре демонструє: технічний стан російського танкерного флоту перебуває на критично низькому рівні", – говориться у повідомленні.

Зазначається, що в умовах санкцій Москва не має доступу до якісного ремонту й сертифікованих комплектуючих, тому регулярні аварії стали буденністю.

"Вибухи, пожежі та витоки нафти або токсичних речовин – прямий наслідок "тіньової логістики", якою кремль намагається обходити санкційний тиск", – підкреслили в організації.

Позиція влади рф щодо використання так званого "тіньового флоту" створює небезпеку не лише для екіпажів, а й для довкілля у різних регіонах. Наприклад, аварія двох танкерів у грудні 2024 року в Керченській протоці уже спричинила масштабну екологічну катастрофу.

"Однак росія продовжує ігнорувати ці ризики та лише нарощує обсяги перевезень, використовуючи зношений і неконтрольований танкерний парк", – цитує сайт Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з 21 липня будь-які судна, що прямують з-за кордону, можуть заходити в російські морські порти лише з дозволу капітана гавані, погодженого зі співробітником Федеральної служби безпеки.

Раніше повідомлялося, що танкер "Віламура", що перевозив мільйон барелів нафти, вибухнув вибуху поблизу берегів Лівії. За попередніми оцінками, вибух у машинному відділенні танкера міг бути спричинений міною-прилипачем. Внаслідок інциденту машинне відділення затопило, судно втратило маневреність, проте його відбуксирували до Греції.

Раніше повідомлялося, що Росія застосувала військовий корабель для супроводу підсанкційних танкерів через пролив Ла-Манш.

До того повідомлялося, що Росія почала використовувати військові кораблі для супроводу танкерів тіньового флоту у Фінській затоці. У ВМС Фінляндії підтвердили збільшення військового руху в регіоні.

у травні ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. У відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

У Естонії заявили, що країна продовжить перевірку суден російського "тіньового флоту", незважаючи на нещодавній інцидент із порушенням естонського повітряного простору винищувачем РФ.

18 травня російська влада в російських територіальних водах після виходу з порту Сілламяе (Естонія) з вантажем сланцевої нафти. Його звільнили 19 травня.

Після затримання Росією нафтового танкера Green Admire Естонія вирішила більше не використовувати маршрут, який проходить через територіальні води РФ.