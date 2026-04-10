Європа знову наростила імпорт російського газу

ЄС збільшив обсяг імпорту газу з РФ через війну в Ірані

У першому кварталі 2026 року країни ЄС збільшили імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) через зменшення поставок з Близького Сходу.

Про це пише Financial Times із посиланням на дослідницьку групу Kpler.

За перші 3 місяці 2026 року імпорт з проєкту "Ямал СПГ" у Сибіру зріс на 17% до 5 млн тонн порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Це призвело до того, що країни ЄС витратили близько 2,88 млрд євро на газ із цього заводу.

На "Ямал" припадає переважна більшість імпорту російського СПГ до ЄС. У перші три місяці року блок прийняв 69 із 71 вантажу з "Ямалу" (97%), причому 25 із них надійшли в березні, після закриття Ормузької протоки.

У той самий період 2025 року на ЄС припадало 87% із 68 партій. Решта партій була спрямована до Азії.

Водночас ЄС не планує скасовувати план повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року.

Європейський Союз надасть виробникам газу більшу свободу дій щодо правил імпорту метану, щоб уникнути дефіциту газу в країнах блоку.