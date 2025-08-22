Удар українських БПЛА паралізував роботу російського порту

Роботу астраханського порту "Оля" паралізовано вже тиждень після атаки українських дронів в ніч на 15 серпня.

Про це пише The Moscow Times.

За даними джерел Телеграм-каналу "ВЧК-ОГПУ", після атаки роботу порту на Каспійському морі було зупинено, оскільки, були пошкоджені та інфраструктура порту та митниця.

"Крім удару по судну, фото якого в напівзатопленому стані публікували в соцмережах, БПЛА розбили морську митницю та інфраструктуру порту. Усі ці дні на об'єкті не проводять логістичних операцій з Ірану і Туреччини", – говориться у повідомленні.

Біля підходу до порту на завантаження і розвантаження утворився затор із суден, повідомили джерела "ВЧК-ОГПУ".

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що удар по порту завдали безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ. За даними військових, на борту суховантажа "Порт Оля 4" були комплектуючі для дронів Shahed і боєприпаси з Ірану.

20 серпня в інтернеті з'явилися супутникові знімки судна, що потрапило під удар, яке намагалися підняти за допомогою буксирів і кранів.

Порт, розташований в дельті Волги, має шість причалів, пропускна здатність вантажних терміналів становить 1,5 млн тонн на рік.

"Порт є ключовим хабом транспортного коридору між РФ та ісламською республікою. Через нього, зокрема, возять продовольчі товари. Про доставку туди озброєнь повідомляв наприкінці 2024 року Bloomberg", – зазначає The Moscow Times.

Нагадаємо:

14 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з іншими складовими Сил оборони вдарили по російському морському порту Оля, що в Астраханській області РФ і поцілили по суховантажу. Судно "Порт Оля-4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану.

У ніч на 14 серпня українські військові завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.

У ніч на 2 серпня в низці регіонів Росії пролунали вибухи, які супроводжувалися роботою систем протиповітряної оборони. Очевидці повідомляли про атаку безпілотників і великі пожежі на нафтопереробних заводах, вибухи на радіозаводах і біля військового аеродрому.