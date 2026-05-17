Один із ключових у Росії виробників деталей для дронів та ракет оголошує банкрутство

Російська компанія "Монокристалл", що була одним із світових лідерів виробництва синтетичних сапфірів, що використовуються зокрема й у виробництві ракет і дронів, оголошує банкрутство.

Про це пише The Moscow Times.

Виробник, що входить до складу концерну "Енергомера", повідомив кредиторам про наміри звернутися до Арбітражного суду Ставропольського краю РФ із заявою про власне банкрутство.

Ще у 2022 році "Монокристалл" займав третину світового ринку штучних сапфірів, які, крім військової промисловості, застосовуються для виробництва захисного скла для смартфонів та смарт-годинників.

Тепер компанія вказує на власну неплатоспроможність та недостатність майна.

Станом на кінець 2025 року короткострокові зобов'язання "Монокристалл" перевищували оборотні активи на 50,6 млн дол., а самі активи за рік скоротилися з 215,5 млн дол. до 182,5 млн.

Обсяг короткострокових позикових коштів зріс до 70,7 млн дол., кредиторська заборгованість становила 8,77 млн дол., а довгострокові зобов'язання – понад 129 млн дол.

Також за 3 роки компанія звільнила близько половини персоналу – штат підприємства скоротився з 1087 осіб у 2022 році до 524 у 2025 році.

Банкрутство пов'язують із пошкодженням виробничих потужностей у Бєлгородській області Росії внаслідок українських атак, перебоями постачання сировини, втратою європейського ринку та падінням попиту на російську електроніку в Азії.

Найімовірніший сценарій розвитку подій – глибока реструктуризація "Монокристаллу", зміна власника чи продаж сапфірового спрямування новому інвестору. Шанс на порятунок компанії існує завдяки унікальності її продукції, кажуть російські експерти.

В іншому випадку російський ринок ризикує втратити одне з небагатьох високотехнологічних виробництв світового рівня.

Нагадаємо:

У ніч проти 12 серпня 2025 року дрони атакували завод АТ "Монокристал" у Ставрополі на півдні РФ.