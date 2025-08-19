Россия "кормит" ворованным у Украины зерном аж 70 стран мира

Оккупационная власть рф превратила украденное украинское зерно в глобальный бизнес и сейчас его закупают 70 стран мира, в частности Египет, Турция и Иран.

Об этом пишет сайт Agropolit.com.

"Кремль снова пытается удержать первенство на мировом зерновом рынке - на этот раз за счет временно оккупированных территорий Украины. Эксперты отмечают, что речь идет о масштабном зерновом мародерстве - преступлении, за которое будут отвечать все причастные: от чиновников до международных посредников", - отмечает издание, ссылаясь на данные Центра национального сопротивления.

Из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в РФ вывезли около 2,5 млн т пшеницы нового урожая, пишет Agropolit.com.

"Даже российские пропагандисты признают, что так называемые "новые регионы" пополнили запасы зерна рф, несмотря на засуху. Вывоз сопровождается полным контролем оккупационных властей над агропредприятиями и блокированием доступа местных фермеров к собственной продукции", - говорится в публикации.

"Оккупанты используют продовольственные ресурсы оккупированных территорий Украины как военный трофей и инструмент давления. Такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права и признаком военного преступления", - отмечает издание.

Ранее рф возобновила вывоз украинского зерна из части временно оккупированной Запорожской области в порты Ростова-на-Дону, добавляет Agropolit.com.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Россия возобновила поставки зерна в Сирию, в том числе краденого украинского зерна. Она была основным поставщиком зерна до свержения режима Асада, но с декабря 2024 г. в значительной степени приостановила поставки из-за задержек с оплатой и неопределенности относительно нового правительства.

Кремль планирует увеличить процент украденного зерна из оккупированных областей Украины от общего урожая РФ, ведь в самой России в этом году из-за засухи, санкций, ограниченного доступа к технике соберут "компактный урожай", а продажа зерновых в июне уже уменьшилась на 34,5%.

Ранее сообщалось, что Украина планирует обратиться в Европейский Союз с просьбой наложить санкции на бангладешские компании, которые импортируют пшеницу с оккупированных Россией украинских территорий. Бангладеш не смог остановить эту торговлю после того, как Украина официально сообщила, что это зерно краденое и предоставила доказательства.

Ранее сообщалось, что Россия поставляет, вероятно, похищенное у Украины зерно хуситам, которые контролируют большую часть Йемена. Такой вывод на основе изучения данных о перемещении судна, транспортировавшего зерно, сделали расследователи Bellingcat и Lloyd's List.

Ранее сообщалось, что созданная россиянами госкомпания только за 2023 год вывезла из оккупированной части Запорожской области почти 212 тыс тонн зерна приблизительной стоимостью 46 млн долл. Украинское зерно вывозят в Турцию, Ливию и Израиль.

Также сообщалось, что Главное управление разведки Украины опубликовало данные еще 42 судов так называемого "теневого флота" России. Речь идет о данных судов, задействованных в экспорте российской и иранской подсанкционной нефти, похищении украинского зерна и угля с временно оккупированных территорий, бункеровке российского флота.