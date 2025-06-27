Резерви РФ скоротилися втричі, проте потенціал фінансувати війну залишається – НБУ

Росія поступово вичерпує свої макроекономічні резерви, зокрема Фонд національного добробуту (ФНБ), проте її потенціал для подальшого фінансування агресії зберігається.

Таку оцінку надали у Національному банку України у відповідь на запит ЕП.

Третій рік поспіль традиційно профіцитний російський бюджет зазнає дефіциту. У квітні прогноз щодо розміру цього дефіциту на 2025 рік підвищили до 1,7% ВВП (з 0,5% ВВП), передусім через зниження нафтогазових доходів.

"Щоб забезпечити фінансування бюджету у 2022-2023 роках, Росія суттєво вичерпала важливі макроекономічні резерви, що обмежило її політичний простір у наступних роках", – зазначають в НБУ.

Зокрема, ліквідна частина ФНБ з 2022 року скоротилася втричі – на 66%. На 1 квітня її розмір становив 3,3 трлн рублів або 38,5 млрд дол. Вона складалася передусім з активів у юанях (58%) та золоті (42%).

Інфографіка: Економічна правда

Протягом 2025 року російський уряд планує взяти з ФНБ ще 447 млрд рублів (5,1 млрд дол.) або близько 14% його ліквідних активів для того, аби профінансувати зумовлений війною та низькими цінами на енергоносії дефіцит бюджету.

"Розширення дефіциту бюджету також фінансувалося за рахунок емісії внутрішнього боргу. Єдиними покупцями ОФЗ залишилися російські банки. Активи у власності нерезидентів скоротилися з січня 2022 року на 69% до 4% ринку із погашенням облігацій", – констатують у Нацбанку.

Водночас на тлі високої інфляції та високих процентних ставок темпи зростання російської економіки уповільнюються. Так, у 2025 році очікується ріст ВВП РФ на 1-2%, а у 2026-му – в межах 1%.

" Водночас потенціал ведення війни, на жаль, зберігається. Враховуючи це, Україна не зупиняє роботу в напрямі посилення санкційного тиску на Росію ", – додають в НБУ.

Санкції проти "фінансової подушки" Кремля

ЕП поцікавилася у Нацбанку, які санкції могли б ще більше обмежити російський уряд у здатності фінансувати агресію проти України. Зокрема, зменшити його доступ до накопичених протягом років макроекономічних резервів у вигляді ФНБ.

Український банківський регулятор зазначив, що Фонд національного добробуту вже перебуває під тиском західних санкцій. Зокрема, проти його активів обмеження застосували США, ЄС, Канада та інші країни.

"Наразі ФНБ є одним із ключових джерел покриття дефіциту бюджету в РФ (фінансування витрат на війну проти України), і його ресурси серйозно вичерпуються також внаслідок комплексного впливу санкцій", – констатували у Нацбанку.

Скоротити ліквідну частину ФНБ вдалося передусім завдяки відсутності доступу РФ до зовнішніх ринків капіталу, боротьби з тіньовим флотом, впровадження прайскепу щодо російської нафти.

"Ураховуючи те, що наразі спостерігається зниження нафтогазових доходів РФ, а основним джерелом наповнення ФНБ є саме нафтогазові доходи, ми вважаємо, що ключовими кроками для його подальшого пригнічення є належний інфорсмент застосованих санкцій, протидія їх обходу за участі третіх країн", – зазначили в НБУ.

Ще один серйозний удар по "фінансовій подушці Кремля" – зниження прайскепу цін на російську нафту з поточних 60 дол. за барель до 45 дол. за барель. За даними співрозмовника ЕП, ознайомленого із підготовкою 18 пакету санкцій ЄС, наразі досі існує невеликий шанс, що цей захід потрапить до нових обмежень проти РФ.

"Ще одним важелем впливу може бути застосування персональних санкцій до компаній та установ, які співпрацюють/отримують інвестиції з ФНБ", – додали в НБУ.

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Нагадаємо

Раніше російські аналітики прогнозували, що ліквідна частина ФНБ може повністю вичерпатися до початку 2026 року. Такі оцінки вони давали на тлі зменшення цін на нафту та газ.

Після загострення на Близькому Сході світові ціни на нафту тимчасово підскочили. Проте, за оцінками українських аналітиків, які займаються санкційною політикою, навіть це не здатне компенсувати падіння нафтогазових доходів, яке пережила Росія на початку цього року.