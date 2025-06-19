Сильний рубль "з’їдає" нафтовий прибуток РФ попри зростання цін у світі

Ціни на нафту зростають, але Росія не отримує очікуваного прибутку — через зміцнення рубля доходи Кремля залишаються під тиском.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нафта Urals 13 червня подорожчала до понад 60 доларів за барель — майже відновивши втрати з початку року. Однак за підрахунками Bloomberg, реальні доходи російських експортерів становили 4957 рублів з бареля, що майже на 30% менше, ніж на початку 2025 року.

Причина — зміцнення рубля, який піднявся майже на 23% до 78,72 за долар. Це обумовлено поєднанням факторів: високою ключовою ставкою Центробанку РФ та очікуванням "відлиги" у відносинах із США.

Через це ситуація для Кремля залишається складною. Дохід від нафти і газу формує до третини бюджету, а основні витрати здійснюються в рублях. Хоча деякі втрати компенсуються державними субсидіями, прибутковість експорту знижується.

"Міцна валюта ускладнює роботу галузі", – заявив віцепрем’єр Олександр Новак. А Ігор Сєчін, голова "Роснефти", звинуватив Центробанк у тому, що він "занижує вартість нафти в рублях".

Аналітики Freedom Finance Global вважають повернення до слабкого рубля малоймовірним, поки тримаються високі ціни на сировину і високі ставки. Лише падіння світових цін на нафту та новий сплеск інфляції можуть змінити курс.

Нагадаємо:

Росія не змогла скористатися нещодавнім зростанням цін на нафту та підвищенням власної квоти в межах ОПЕК+, оскільки обсяги експорту впали до мінімуму за останні сім тижнів.

У травні 2025 року експортні доходи Росії від продажу вуглеводнів за кордон впали до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни проти України.