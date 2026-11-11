У Ленінградській області після атаки дронів горить стратегічний для ВПК Росії порт

Українська правда

У ніч на середу, 11 листопада, у Росії Ленобласть зазнала атаки безпілотників, внаслідок чого виникла пожежа в порту Усть-Луги, а також відбулося аварійне відключення трансформаторної підстанції.

Джерело: губернатор Ленобласті РФ Олександр Дрозденко, ТАСС, Astra

Деталі: Дрозденко заявив, нібито над територією Ленінградської області було збито 42 БПЛА.

Перед цим російські ЗМІ повідомили, що два літаки, що летіли в Санкт-Петербург, приземлилися в Гельсінкі через обмеження з безпеки.

В аеропорту "Пулково" запровадили обмеження на прийом та випуск повітряних суден.

Моніторинги зазначили, що російська ППО збиває дрони, які летять на Санкт-Петербург і область, у Твері.

Також у пабліках повідомили, що після дронової атаки горить портова інфраструктура Усть-Луги в Ленінградській області.

Близько 2 ночі Дрозденко заявив, що кількість нібито збитих дронів над Ленобластю зросла до 92.

Вранці, за словами Дрозденка, кількість нібито знешкоджених безпілотників, зросла до 150.

Оновлено: Згодом Дрозденко підтвердив атаку на портову інфраструктуру Усть-Луги.

За його словами, "в результаті атаки БПЛА є влучання в портовій зоні Усть-Луги, сталося загоряння".

Крім того, зазначив російський губернатор, "сталося аварійне відключення трансформаторної підстанції в Усть-Лузі".

Довідково: Порт Усть-Луга – це великий російський морський торговельний порт на Балтійському морі, у Фінській затоці. Один із ключових експортних вузлів Росії на Балтиці, розташований приблизно за 100-150 км від Санкт-Петербурга.

Порт розпочав роботу у 2001 році. Має термінали для перевалки нафти, нафтопродуктів, вугілля, сірки, мінеральних добрив, газового конденсату, ЗПГ та контейнерних вантажів. Усть-Луга має стратегічне економічне значення для Росії та її ВПК.

Що передувало: Головне управління розвідки підтвердило ураження 1 вересня комплексу "Новатек-Усть-Луга" у Ленінградській області РФ, поблизу Санкт-Петербурга.