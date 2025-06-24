Завгосп війни Чемезов заявив, що Росії бракує грошей для технологічного прориву

Глава держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов визнав, що Росія перебуває у безпрецедентно важкому становищі через війну проти України.

Про це Чемезов написав у колонці для РБК, передає The Moscow Times.

Росія переживає "найскладніші в історії людства" часи та потрапила в турбулентність, якій "не видно кінця", — з таким твердженням виступив Чемезов. За його словами, майбутнє країни залежить від здатності створювати нові галузі економіки, а не копіювати вже наявні західні технології.

Очільник "Ростеху" поскаржився на відсутність доступних фінансових ресурсів. Через високі ставки кредити залишаються недосяжними, що унеможливлює інвестиції в науку, модернізацію та виробництво. У зв'язку з цим, за його словами, уряду необхідно забезпечити "довгі й дешеві гроші" для підтримки технологічного розвитку.

"Нам не варто ставити мету наздогнати Захід. Це не дасть конкурентних переваг", — наголосив він. Натомість Чемезов закликав зосередитись на підривних інноваціях: штучному інтелекті, квантових технологіях і високотехнологічному бізнесі. Саме це, на його думку, дозволить Росії відмовитися від іміджу "бензоколонки".

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Нагадаємо:

Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія опинилася під жорсткими санкціями, які обмежили доступ до іноземних технологій і фінансування.